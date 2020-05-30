Росатом и США договорились о переработке в России ядерных отходов

Госкорпорация по атомной энергии «Росатом» и Минэнерго США договорились о контроле и учёте ядерных материалов, которые перерабатывают на территории России по контрактам с третьими странами.
Подписана административная договоренность с Министерством энергетики США в соответствии с рамочным межправительственным соглашением о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, — привели в «Коммерсант» сообщение из годового отчёта АО «Атомэнергопром».
Отмечается, что документ касается ядерных материалов, которые поступают в Россию на переработку и затем передаются в третьи страны по контракту для дальнейшего использования.
Как писал NEWS.ru ранее, глава Росатома Алексей Лихачёв сообщил о росте заражений коронавирусом в «атомных» городах. Среди прочих городов он назвал: Саров, Заречный Пензенской области, Железногорск, Обнинск и Удомля. Однако он отметил и города, где нет случаев заражения: Новоуральск, Лесной и Билибино.