Росатом и США договорились о переработке в России ядерных отходов

https://static.news.ru/photo/6018b32c-a219-11ea-95b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

Госкорпорация по атомной энергии «Росатом» и Минэнерго США договорились о контроле и учёте ядерных материалов, которые перерабатывают на территории России по контрактам с третьими странами.

Подписана административная договоренность с Министерством энергетики США в соответствии с рамочным межправительственным соглашением о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, — привели в «Коммерсант» сообщение из годового отчёта АО «Атомэнергопром».

Отмечается, что документ касается ядерных материалов, которые поступают в Россию на переработку и затем передаются в третьи страны по контракту для дальнейшего использования.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Росатома Алексей Лихачёв сообщил о росте заражений коронавирусом в «атомных» городах. Среди прочих городов он назвал: Саров, Заречный Пензенской области, Железногорск, Обнинск и Удомля. Однако он отметил и города, где нет случаев заражения: Новоуральск, Лесной и Билибино.