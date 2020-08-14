РФ в августе нарастила добычу нефти и конденсата на 390 тысяч баррелей

https://static.news.ru/photo/6d70de5e-de24-11ea-b470-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

РФ в первые две недели августа нарастила среднесуточную добычу нефти и газового конденсата на 53,3 тысячи тонн, что в пересчёте на баррели по коэффициенту 7,33 означает 390,7 тысячи «бочек» в день, следует из данных отраслевой статистики.

Ограничения, связанные со сделкой ОПЕК+, участницей которой является и Москва, стали мягче 1 августа. До конца 2020-го государства альянса сократят извлечение чёрного золота не на 9,7 млн б/с, а на 7,7 млн б/с. При этом РФ, согласно документу, имеет право восстановить добычу на 500 тыс. б/с — до 9 млн б/с, но, по мнению главы Минэнерго РФ Александра Новака, в августе рост составит только 400 тысяч баррелей в сутки, пишет ТАСС.

В абсолютных значениях добыча нефти и конденсата в РФ к середине августа достигла отметки в 1,33 млн тонн в день, или 9,78 млн б/с. Но из этих объёмов необходимо вычитывать газовый конденсат, не учитываемый согласно сделке ОПЕК+, кроме того, объёмы его производства не раскрывают. Известно только, что в мае 2020-го Москва добывала 797 тыс. б/с газового конденсата. С мая и конца июля 2020 года Москва снижала добычу нефти на 2,5 млн б/с, до 8,5 млн б/с, полностью выполняя положения сделки ОПЕК+.

Сделка ОПЕК+ вступила в силу 1 мая 2020 года. Документ предполагает сокращение нефтедобычи странами альянса на 9,7 млн б/с в течение мая — июля. РФ и Саудовская Аравия, согласно договору, снизят добычу чёрного золота на равные доли — 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

Соглашение будет действовать два года, но с августа по декабрь 2020-го под сокращение в рамках ОПЕК уже попадёт 7,7 млн б/с, а с января 2021-го до конца апреля 2022-го — 5,8 млн б/с. Пункты сделки могут пересмотреть в декабре 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за первое полугодие 2020 года экспорт нефтепродуктов из России в США достиг 9,1 млн т в натуральном выражении, что стало максимальным с 2004 года. За этот же период времени в 2019 году экспорт нефтепродуктов составлял 4 млн т. Отмечается, что США замещают российским мазутом тяжёлую нефть из подсанкционной Венесуэлы.