РФ утвердила налоговые поправки в соглашение с Мальтой

https://static.news.ru/photo/66f67912-f404-11ea-aaa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fritz Photography/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский кабмин утвердил проект протокола о внесении поправок в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Изменения коснулись увеличения налога у источника в отношении дивидендов и процентов до 15%, как и в случае с Кипром, переговоры с которым Кремль вёл параллельно. Аналогичны и исключения: льготные режимы, устанавливающие ставки налога в размере 5%. Они будут действовать в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и лиц, обладающих минимум 15% капитала компании в течение года, говорится на официальном сайте правительства РФ. Ведение переговоров с Мальтой и обеспечение подписания документа о внесении поправок в конвенцию было поручено Минфину РФ.

Кроме Мальты корректировки необходимых документов согласовали с властями Люксембурга, продолжаются контакты с Нидерландами, итоговое решение которых по предложенным Кремлём изменениям Москва ждёт до конца сентября 2020 года. Кроме того, Россия работает над предложениями об изменениях в соглашениях с Гонконгом и Швейцарией.

Тотальная ревизия налоговых режимов была инициирована ещё в марте, когда президент России Владимир Путин предложил применить повышенный (15%) налог на дивиденды, которые уходят на счета за границу. Реализация этой меры, конечно же, потребовала корректировки международных договоров об избежании двойного налогообложения. Путин тогда пригрозил: если иностранные партнёры России откажутся от этих предложений, то РФ просто выйдет из соглашения в одностороннем порядке. В Москве тогда пообещали, что эти процессы не повлияют на инвестиционный климат.

В 2019 году Константинос Петридис, занимавший должность главы МВД Кипра, заявил о наличии чёрного списка бизнесменов, которых власти хотят лишить «золотых паспортов». Сообщалось, что в списке фигурируют 26 фамилий. Кипрская газета Politis утверждала , что среди них есть 10 россиян: бизнесмены Владимир Столяренко, Александр Бондаренко, Олег Дерипаска и члены их семей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что перечень оснований предоставления россиянам налогового вычета необходимо расширить, включив в него получение услуг от самозанятых. С таким предложением выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.