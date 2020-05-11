РФ может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Если Турция в течение сегодняшнего дня не снимет ограничения для российских автоперевозчиков, Россия может ввести аналогичные ограничения. Об этом говорится в сообщении Минтранса.
Российская сторона отметила, что в случае отсутствия решений о снятии ограничений в отношении российских автоперевозчиков возможно введение зеркальных мер для турецких перевозчиков с 23 часов 11 мая 2020 года, — цитирует RNS сообщение пресс-службы Минтранса.
В ведомстве отметили, что турецкая сторона уже пообещала снять все введённые ранее ограничения.
Как писал NEWS.ru, Минтранс РФ расширил и дополнил список мер поддержки транспортной отрасли в условиях пандемии коронавируса. Ведомство предлагает послабления для грузового автотранспорта и авиации, а также для городского электротранспорта, вокзалов и автостанций.