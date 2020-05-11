РФ может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

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Задержка строительства «Северного потока — 2» не создаст угроз для энергетического рынка Евросоюза, так как в условиях пандемии коронавируса спрос на газ находится в стагнации. Такое мнение высказал завкафедрой европейской интеграции МГИМО, эксперт Российского совета по международным делам Николай Кавешников.

Когда спрос на газ в Европе очевидно стагнирует и в ближайшие годы будет стагнировать, недостройка «Северного потока — 2» не создаст угроз для энергетического рынка ЕС. Поставки этого газа в...