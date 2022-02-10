Рестораторы отказались отвечать за нарушения правил маркировки товаров

Рестораторы отказываются нести уголовную ответственность за нарушения правил маркировки товаров. Предприниматели утверждают, что в небольших ресторанах и кафе сканировать штрихкод с каждой единицы закупаемого товара и сравнивать полученные данные с информацией из универсального передаточного документа (УПД) физически невозможно, поскольку для этого требуется наличие отдельного дополнительного помещения и дополнительных сотрудников.

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов в связи с аргументами рестораторов повторно обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением отнести предприятия услуг (в частности, общественного питания) к категории конечного потребителя в системе обязательной маркировки товаров.

Инициатива оператора системы «Честный знак» - ООО «Оператор – ЦРПТ» - установить в общепите концепцию так называемой «доверительной приемки» вызвала озабоченность рестораторов и обеспокоенность предстоящим с 1 сентября 2022 года введением в отрасли обязательного требования по маркировке продовольственных товаров.

Борис Титов ещё в сентябре прошлого года обратил внимание Минпромторга на возможные проблемы. Тогда Министерство сформировало комиссию с участием оператора системы «Честный знак» и самих рестораторов. Комиссия «смоделировала» процедуру контроля маркировки на реальных предприятиях и в целом согласилась с выводами Уполномоченного. Однако в качестве решения пока что предложена лишь та самая «доверительная приёмка»: рестораторам предлагается автоматически, без хлопотного сканирования, ставить подпись под результатами сверки данных из системы маркировки и УПД.

Это нисколько не снимает с нас ответственности (и административной, и уголовной), если впоследствии обнаружатся расхождения между документами и окажется, что закупаемые продукты представляют собой фальсификат, - не согласен член комиссии, президент Союза управляющих ресторанами России Сергей Миронов. – Санкции предусматривают за нарушение представления сведений в систему «Честный знак» - от 100 тысяч штрафа за каждый принятый без штрихкода пакет молока до лишения свободы на шесть лет, если продукция без маркировки приобретается в особо крупном размере. И штрафовать будут предпринимателя, а не сотрудника, даже если он сделал все необходимое для того чтобы приемка состоялась по правилам.

Миронов считает, что рестораторы поставлены перед выбором – либо значительно увеличить цены, вложив все издержки в стоимость блюд, либо уходить обратно в тень, либо рисковать существенным наказанием, соглашаясь на упрощенную схему контроля.

Под ответственность в сфере маркируемой продукции попадет до 90% рынка общественного питания, - говорится в письме Бориса Титова в адрес Дениса Мантурова. – Если крупный и средний бизнес сможет справиться с рисками, то небольшие точки общественного питания, микропредприятия, семейные кафе, учитывая дополнительные расходы, рискуют закрыться.

В качестве решения проблемы Уполномоченный вновь предложил приравнять общепит к конечным потребителям, избавив их, таким образом, от обязанности участвовать в процедуре контроля маркировки. Сейчас, согласно правилам, конечным потребителем признаётся только физическое лицо, приобретающее маркированную продукцию для личного потребления. Но предприятия общественного питания тоже приобретают продукцию не для дальнейшей продажи, отмечает Титов. Она служит сырьём для изготовления готовых блюд, поэтому выводить не маркированную должным образом продукцию из оборота нужно на предыдущем этапе».

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Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова, в свою очередь считает несостоятельным довод сторонников маркировки о том, что в этом случае через рестораны пойдёт определенный объем некачественной продукции.

Во-первых, мы не являемся продавцами, - поясняет она. - Мы самые настоящие покупатели, и всегда проверяем у продавца все его сертификаты. Во-вторых, рестораторы – более требовательные покупатели, чем обычные «домашние» потребители, это продиктовано потребностями бизнеса. Потому что то самое гипотетическое «некачественное молоко» (которого в реальности ещё никто не видел) не взбить ни в коктейлях, ни в капучино, а из некачественного масла не приготовить хороший крем для пирожного. Мы готовы использовать удобный инструмент контроля продукции добровольно, но мы категорически против навешивания на нас очередного бессмысленного и очень опасного бремени.

Напомним,

В России с 1 декабря стартовала обязательная маркировка упакованной минеральной воды. Теперь производители должны наносить на упаковку средства идентификации и предоставлять эти сведения в информационную систему, сообщает РИА Новости.

Это первый этап внедрения маркировки для данного вида продукции, с 1 марта следующего года требование о нанесении средств идентификации станет обязательным для всех видов упакованной воды. В союзе производителей соков, воды и напитков отметили, что на данный момент идёт активная работа по решению текущих технических задач.