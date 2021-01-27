Ресторанам и отелям хотят понизить ставку НДС

https://static.news.ru/photo/1b56464a-6042-11eb-b122-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Правительство рассматривает варианты снижения ставки НДС для ресторанов и отелей. Налоговики рассчитывают, как понижение налога отразится на доходах казны и насколько существенным это окажется для бизнеса.

На сегодня рассматриваются различные сценарии, и не только по снижению НДС. Базовый вариант по ставке составляет 10%, но окончательных расчётов пока нет, приводит мнение собеседника газета «Известия».

Федеральная налоговая служба сейчас изучает общеотраслевую налоговую нагрузку и рассчитывает, каким должно быть снижение ставки НДС. Соответствующий доклад будет представлен в Минфин в течение месяца.

Однако министерство не поддерживает эту идею. В Минфине считают, что рестораны и отели не настолько уж пострадали от пандемии и не находятся в плачевном состоянии. Минэкономразвития, в свою очередь, считает, что требуются дополнительные меры поддержки отрасли. Проработка таких мер ведётся в диалоге с регионами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московские власти обратились к правительству РФ с предложением рассмотреть инициативу о снижении или полной отмене налога на добавленную стоимость (НДС) для кафе и ресторанов. В Минэкономразвития РФ уже поддержали предложение столичного правительства. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.