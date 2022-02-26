РБК: Mastercard сообщил подсанкционным банкам об исключении из системы

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия симметрично ответит на арест средств российских граждан и компаний за рубежом. Об этом он написал на своей странице во «Вконтакте». Бывший президент РФ не исключил «национализацию» имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в США и странах ЕС.

По словам Медведева, в ответ на запугивания России арестом денег граждан и компаний за рубежом — «просто всех, без всяких санкций, сплошняком» — необходим симметричный ответ. Арестом средств иностранцев и...