РБК: Mastercard сообщил подсанкционным банкам об исключении из системы
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:07, 26 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Издание РБК со ссылкой на собственные источники сообщило, что карты Mastercard, которые были выпущены банками ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк, с 26 февраля прекратят функционировать за границей. Однако сообщается, что картами можно будет пользоваться внутри России.
Международная платёжная система Mastercard разослала уведомления банкам, попавшим под блокирующие санкции США, о приостановке их участия в системе, — отметили в издании.
Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что в США могут одобрить введение санкций против резервов РФ в размере $643 млрд, накопленных Банком России перед началом спецоперации на Украине. Отмечается, что окончательного решения по этому поводу ещё не принято.