https://static.news.ru/photo/674fdc8a-2b84-11ea-ba1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Размер предельного долга ещё раз снизится с 1 января. Его максимальная сумма с процентами на срок до одного года не должна превышать сам долг больше чем в 1,5 раза.

Ограничение распространяется на неустойки, штрафы и пени, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заёмщику за отдельную плату. Ужесточать условия потребительского кредита и займа начали в 2019 году. За это время максимальный размер процентов снизился вдвое, ежедневная процентная ставка составила 1%, пишет РИА Новости.

«Займам до зарплаты» нашли альтернативу. Ограничения направлены в первую очередь на микрофинансовый рынок. Эти условия уже привели к уменьшению участников МФО. Но при этом на портфель микрозаймов это никак не повлияет: он продолжит расти, так как предпосылок для снижения микрозаймов у россиян в нынешних экономических условиях просто нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил запретить микрозаймы и призвал граждан не брать их для покупок новогодних подарков. По его мнению, проценты за микрозаймы «загоняют людей в кабалу», а праздники превращаются в неприятности из-за того, что люди не могут оценить последствий.