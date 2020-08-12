Расходы россиян упали после отмены режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/944dd30a-dd35-11ea-9043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители РФ, по данным на начало августа, снизили свои расходы по сравнению с июлем, заявили в исследовательском холдинге «Ромир». За первую неделю месяца — с 3 по 9 августа — средний чек упал на 3,5% — до 553 рублей.

Ещё сильнее снизились объёмы повседневных трат — на 10,3%, до 3843 руб. Эксперты «Сбериндекса» придерживаются такого же мнения. По их словам, россияне сократили расходы с 3 по 9 августа на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Ведомости».

Отметим, что на неделе с 27 июля по 2 августа эксперты также отметили падение потребительских расходов. Тогда граждане РФ тратили на товары и услуги на 0,9% меньше, чем в 2019-м.

Накануне стало известно, что постановление Минстроя РФ об энергоэффективности зданий может привести к росту стоимости отопления в новостройках на 30%. Документ предусматривает снижение затрат на строительство на 10%, из-за чего девелоперы могут отказаться от ряда материалов и решений, способных сохранять энергию.

Издание отмечает, что в настоящее время энергоэффективность зданий в стране находится на низком уровне, поэтому россияне платят огромные деньги за то, что зимой обогревают улицу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выдача ипотечных кредитов летом заметно выросла. В июне отмечено резкое повышение объёмов жилищного кредитования, которое почти на 40% превзошло майские показатели. Эксперты объясняют внезапный ипотечный бум действием государственной программы льготных займов и стремлением инвесторов забрать свои деньги с банковских депозитов и вложить их в покупку нового жилья.