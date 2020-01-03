Сотрудники Горьковского автозавода (входит в группу ГАЗ) уйдут в оплачиваемый отпуск с 9 по 24 января включительно. На работу после корпоративного отпуска они выйдут 27 января.
Отпуск вызван модернизацией производственных линий, которые потребуются для подготовки к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City». Транспортное средство должно стать главной новинкой компании в 2020 году. Также за январь на заводе собираются подготовить сборочный конвейер к выпуску новых модификаций среднетоннажных грузовых автомобилей ,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Роструд разъяснил положение о дополнительном оплачиваемом отпуске. Работники с ненормированным рабочим днём имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск сроком не менее чем три дня. Также при таком трудовом графике россияне на общих основаниях освобождаются от работы в выходные и нерабочие праздничные дни.
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