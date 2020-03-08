Пять небольших российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию по цене без учёта премии. Ранее эти предприятия поставок сырья Минску не осуществляли. Ожидается, что в марте Белоруссия получит из этого источника около 200 тысяч тонн нефти.
Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко
Крупные российские поставщики нефти с начала 2020 года не осуществляют экспорт сырья в Белоруссию из-за того, что Москва и Минск не могут договориться об условиях поставок.
Ранее NEWS.ru приводил мнение белорусского премьер-министра Сергея Румаса, который заявил, что случившийся 9 марта обвал цен на нефть позволит Белоруссии быстрее договориться с Россией о поставках сырья.
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