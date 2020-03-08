https://static.news.ru/photo/ee1a03d8-6209-11ea-aaa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erik Mcgregor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пять небольших российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию по цене без учёта премии. Ранее эти предприятия поставок сырья Минску не осуществляли. Ожидается, что в марте Белоруссия получит из этого источника около 200 тысяч тонн нефти.

Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко рассказал об этом агентству «Интерфакс-Запад». По его словам, поставки осуществляются как по трубопроводам, так и железнодорожным транспортом. Представитель «Белнефтехима» не уточнил, о каких компаниях из РФ идёт речь, однако ранее сообщалось, что поставки в Белоруссию начали «УДС нефть» и НК «Янгпур».

Крупные российские поставщики нефти с начала 2020 года не осуществляют экспорт сырья в Белоруссию из-за того, что Москва и Минск не могут договориться об условиях поставок.

Ранее NEWS.ru приводил мнение белорусского премьер-министра Сергея Румаса, который заявил, что случившийся 9 марта обвал цен на нефть позволит Белоруссии быстрее договориться с Россией о поставках сырья.