Россия открыла 600 новых месторождений в период с 2000 года, сообщил президент Владимир Путин.
По его словам, за это время в перерабатывающей промышленности было создано 75% мощностей.
Средний возраст машин и оборудования в перерабатывающей промышленности — 12 лет, — отметил он.
Путин считает, что эти цифры «говорят о том, что сделано за последнее десятилетие».
Ранее российский лидер заявил, что проблема глобального потепления напрямую затрагивает Россию и грозит катаклизмами.
Как писал NEWS.ru, Росстат сообщил, что российская промышленность с января по ноябрь 2019 года выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. При этом в ноябре отрасль прибавила 0,3%. Добыча полезных ископаемых увеличилась на 3,2%, обрабатывающее производство — на 2,1%, в сфере электроэнергии — рост на 0,9%.
NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
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