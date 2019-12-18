https://static.news.ru/photo/f8e47312-2243-11ea-a040-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom

Россия открыла 600 новых месторождений в период с 2000 года, сообщил президент Владимир Путин.

По его словам, за это время в перерабатывающей промышленности было создано 75% мощностей.

Средний возраст машин и оборудования в перерабатывающей промышленности — 12 лет, — отметил он.

Путин считает, что эти цифры «говорят о том, что сделано за последнее десятилетие».

Ранее российский лидер заявил, что проблема глобального потепления напрямую затрагивает Россию и грозит катаклизмами.

Как писал NEWS.ru, Росстат сообщил, что российская промышленность с января по ноябрь 2019 года выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. При этом в ноябре отрасль прибавила 0,3%. Добыча полезных ископаемых увеличилась на 3,2%, обрабатывающее производство — на 2,1%, в сфере электроэнергии — рост на 0,9%.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.