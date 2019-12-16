Российская промышленность с января по ноябрь 2019 года выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщает Росстат. При этом в ноябре отрасль прибавила 0,3%.
Добыча полезных ископаемых увеличилась на 3,2%, обрабатывающее производство — на 2,1%, в сфере электроэнергии — рост на 0,9%. В области водоснабжения ведомство отметило снижение показателя на 0,2%,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство экономического развития РФ отметило вероятность снижения темпов роста промышленного производства в стране в декабре 2019 года.
Как
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен