Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что проблема глобального потепления напрямую затрагивает Россию и грозит катаклизмами.
По его словам, российское правительство постарается минимизировать последствия этого явления.
Как писал NEWS.ru, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на мероприятии в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), отметил, что человечество не может противостоять изменению среды.
NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
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