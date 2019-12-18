Столичное управление МЧС предупредило москвичей об усилении ветра с порывами до 24 м/с.

Спасатели советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не парковать автомобили под деревьями. Усиление ветра ожидается в период с 10:30 утра до 21:00 вечера, сообщили в ведомстве. В...