https://static.news.ru/photo/0a49adc0-1cef-11ea-9ea5-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на мероприятии в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25), отметил, что человечество не может противостоять изменению среды.

Люди во всем мире должны принять преобразования, которые приведут нас к углеродно-нейтральному миру к 2050 году, — считает генсек.

По его словам, страны должны противостоять климатическому кризису. Сделать это можно благодаря «зелёной экономике». Согласно ей, необходимо создать такие рабочие места, которые не нанесут ущерба здоровью людей или окружающей среде. Для этого правительства и бизнес должны работать сообща.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с большой вероятностью Земля прошла «точку невозврата», когда глобальное потепление ещё можно было остановить. Об этом свидетельствует ряд климатических угроз, возникших на планете в разные годы, но всё более активно развивающихся.