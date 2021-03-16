Путин примет участие в ПМЭФ в очной форме

Ожидается, что президент РФ Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) очно, а не по видеосвязи. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ожидаем, что да, — отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, российский лидер лично примет участие в этом мероприятии. Решение о формате участия политика в ПМЭФ зависит от эпидемиологической обстановки в России.
ПМЭФ в этом году пройдёт с 2 по 5 июня. На нём планируют обсудить сложившуюся кризисную ситуацию,
Ранее NEWS.ru сообщал, что ПМЭФ традиционно проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В фонде «Росконгресс», который является организатором форума, сообщили, что при его проведении будут соблюдены все меры безопасности против распространения коронавируса. Меры безопасности проработаны организаторами с Роспотребнадзором с учётом требований ВОЗ.