Путин примет участие в ПМЭФ в очной форме

https://static.news.ru/photo/26baaaca-868b-11eb-b1bb-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ожидается, что президент РФ Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) очно, а не по видеосвязи. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ожидаем, что да, — отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, российский лидер лично примет участие в этом мероприятии. Решение о формате участия политика в ПМЭФ зависит от эпидемиологической обстановки в России.

ПМЭФ в этом году пройдёт с 2 по 5 июня. На нём планируют обсудить сложившуюся кризисную ситуацию, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ПМЭФ традиционно проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В фонде «Росконгресс», который является организатором форума, сообщили, что при его проведении будут соблюдены все меры безопасности против распространения коронавируса. Меры безопасности проработаны организаторами с Роспотребнадзором с учётом требований ВОЗ.