Путин предложил выделить 100 млрд рублей на кредиты предприятиям

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Президент России Владимир Путин предложил в рамках программы поддержки занятости выделить ещё 100 млрд рублей на кредиты предприятиям под 2%. Об этом он заявил в своём обращении к россиянам.

Ранее Путин предложил с 1 июня запустить программу поддержки занятости: кредит под 2%. Срок погашения кредита — 1 апреля 2021 года. По его словам, уже одобрены заявки от 90 тысяч компаний, где работают 2 миллиона 400 тысяч сотрудников.

Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на её реализацию ещё 100 миллиардов рублей, — заявил президент.

Он добавил, что таким образом можно дополнительно поддержать предприятия, их работников на этапе выхода из режима ограничений и тем самым ускорить восстановление экономики и занятости.

Как писал NEWS.ru, кредит будет рассчитываться исходя из размера МРОТ на одного сотрудника. Если в течение действия этой программы предприятие будет сохранять уровень занятости 90% и выше от штатной численности, то сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Если занятость на предприятии сохранится на уровне не ниже 80%, то списывается половина кредита и процентов по нему.

При этом расходы возьмёт на себя государство.