Путин поручил запланировать перевод ряда услуг банков в дистанционный режим

https://static.news.ru/photo/7219b442-938a-11ea-b753-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ и Центробанк России должны к 1 июня подготовить план мероприятий, согласно которому ряд банковских услуг будет переведён в дистанционный режим. Соответствующее поручение дал президент страны Владимир Путин.

Об этом сообщили представители пресс-службы Кремля. По их словам, пункт о подготовке плана по переходу банковских услуг в удалённый режим есть в перечне поручений по итогам совещания о мерах поддержки российской экономики в части банковского кредитования.

Правительство и ЦБ РФ должны до 1 июня разработать и утвердить план мероприятий по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайн-технологий, предусматривающий обеспечение возможности дистанционного оказания услуг кредитными и иными финансовыми организациями, — сообщает пресс-служба Кремля.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин дал поручение кабмину принять решения по переносу сроков проведения годовых собраний акционеров банков с госучастием.