Путин поручил перенести годовые собрания акционеров банков с госучастием

https://static.news.ru/photo/7fecf9a0-9388-11ea-95f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин дал поручение кабмину принять решения по переносу сроков проведения годовых собраний акционеров банков с госучастием. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Собрания акционеров в таких кредитных организациях перенесены на III квартал текущего года, сказано в перечне поручений. Там сказано, что Путин принял такие меры по итогам совещания о планах реализации принятых мер по поддержке экономики РФ в части банковского кредитования.

Необходимо принять соответствующие решения, касающиеся переноса сроков проведения годовых общих собраний акционеров кредитных организаций с долей участия Российской Федерации на третий квартал 2020 года, — указано в перечне.

Кроме того, правительство должно принять соответствующие решения до 1 июня.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласовал этапность выхода из режима самоизоляции, а также меры по поддержке экономики.