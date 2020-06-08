Путин подписал закон о добыче попутных полезных ископаемых

https://static.news.ru/photo/0c533ef0-a990-11ea-86e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Zakharchuk/Global Look Press

Закон, разрешающий всем пользователям недр добывать попутные полезные ископаемые при разработке месторождений подписал президент России Владимир Путин.

Отмечается, что сейчас пользователь недр вправе использовать добытое минеральное сырье только в соответствии с лицензией и её целевым назначением. При этом, при открытии попутного полезного ископаемого, если оно не указано в лицензии, добывать его нельзя.

Как сообщает РИА Новости, закон позволит извлекать компоненты, которые в подземных водах нефтяных или газовых месторождений содержатся в достаточно больших количествах и которые являются основой стратегического сырья. В качестве примера приводится литий, который содержится в пластовых водах и на который растёт спрос.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер Юрий Борисов одобрил пакет стимулирующих мер для развития нефтегазохимических проектов. В число этих мер входит введение льгот для используемого в отрасли сырья. В частности, речь идёт об обратном акцизе, который должен повысить интерес компаний к проектам по переработке сжиженных углеводородных газов и этана.