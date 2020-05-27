Путин поддержал продление выплат пособий по безработице до октября

https://static.news.ru/photo/8be73bb8-a02f-11ea-ac13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о продлении до 1 октября срока выплаты пособий по безработице тем, кто лишился работы после 1 марта и не смог трудоустроиться за это время.

Об этом российский лидер заявил в ходе совещания по ситуации на рынке труда в стране.

Согласен со следующим предложением: продлить на три месяца выплаты пособия по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с истечением установленного срока, — сказал президент.

Также глава государства выразил согласие с выплатой максимальных пособий по безработице тем предпринимателям, деятельность которых прекратилась из-за коронавируса, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр труда и социальной защиты Антон Котяков предложил увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза — до 4,5 тысяч рублей.