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Экономика

Путин отметил рост суверенитета России в мировой экономике

16:45, 29 октября 2020
Фото: kremlin.ru

Уровень независимости России от других игроков в мировой экономике значительно вырос в последние годы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Мы все взаимозависимы, но всё-таки <...> уровень суверенитета России в экономической сфере за последние годы в значительной степени увеличился, вырос, хотя эта зависимость взаимная, конечно, до сих пор существует, — сказал политик, выступая на форуме «Россия зовёт!».

Путин отметил, что РФ способна приспособиться к любой ситуации, которая возникнет в мировой экономике, в том числе к политике администрации США вне зависимости от того, кто встанет у руля в Вашингтоне по итогам президентских выборов в ноябре.

Мы всё-таки уверены в том, что мы справимся с любым развитием событий: что будет делать команда действующего президента Соединённых Штатов Трампа, как она обновится после выборов, какие там будут тенденции, — подчеркнул глава государства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин отметил устойчивость макроэкономических условий России, уточнив, что они могут стать хорошим ориентиром для инвесторов.

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