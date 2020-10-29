Путин отметил рост суверенитета России в мировой экономике

https://static.news.ru/photo/d0154bd0-19ed-11eb-a54b-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Уровень независимости России от других игроков в мировой экономике значительно вырос в последние годы, заявил президент РФ Владимир Путин.

Мы все взаимозависимы, но всё-таки <...> уровень суверенитета России в экономической сфере за последние годы в значительной степени увеличился, вырос, хотя эта зависимость взаимная, конечно, до сих пор существует, — сказал политик, выступая на форуме «Россия зовёт!».

Путин отметил, что РФ способна приспособиться к любой ситуации, которая возникнет в мировой экономике, в том числе к политике администрации США вне зависимости от того, кто встанет у руля в Вашингтоне по итогам президентских выборов в ноябре.

Мы всё-таки уверены в том, что мы справимся с любым развитием событий: что будет делать команда действующего президента Соединённых Штатов Трампа, как она обновится после выборов, какие там будут тенденции, — подчеркнул глава государства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин отметил устойчивость макроэкономических условий России, уточнив, что они могут стать хорошим ориентиром для инвесторов.