Путин обсудит включение ювелирной отрасли в список пострадавших от пандемии

https://static.news.ru/photo/3735ea1c-a1ae-11ea-9276-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин обсудит с премьер-министром Михаилом Мишустиным включение ювелирной отрасли в список наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса.

Во время видеоконференции губернатор Костромской области Сергей Ситников доложил Путину о спаде производства и сбыта продукции ювелирной отрасли. Кроме того, Ситников сообщил о вынужденном сокращении сотрудников таких предприятий.

Сейчас переговорю с председателем правительства, с коллегами, которые занимаются промышленностью и выработкой мер поддержки. Подумаем, что можно для вас сделать, — сказал Путин.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство России включило СМИ в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующий указ 29 мая подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.