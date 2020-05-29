Путин обсудит включение ювелирной отрасли в список пострадавших от пандемии

Президент России Владимир Путин обсудит с премьер-министром Михаилом Мишустиным включение ювелирной отрасли в список наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса.
Во время видеоконференции губернатор Костромской области Сергей Ситников доложил Путину о спаде производства и сбыта продукции ювелирной отрасли. Кроме того, Ситников сообщил о вынужденном сокращении сотрудников таких предприятий.
Сейчас переговорю с председателем правительства, с коллегами, которые занимаются промышленностью и выработкой мер поддержки. Подумаем, что можно для вас сделать, — сказал Путин.
Как ранее писал NEWS.ru, правительство России включило СМИ в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующий указ 29 мая подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
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