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Политически мотивированные внешние ограничения стимулируют Россию принимать решения, дающие положительные результаты. Например, развивать импортозамещение, считает президент РФ Владимир Путин. Лидер отметил, что самое главное в реакции Москвы на санкции — создание конкурентных условий для бизнеса внутри государства и привлечение инвестиций.

Последние события или события последних лет, связанные с определёнными политически мотивированными ограничениями в экономической деятельности на мировых рынках и в отношении нашей страны побуждают нас к тому, что приводит к положительным результатам, действовать в том направлении, действие в котором приводит к положительным результатам, и было названо, например, импортозамещение, — рассказал Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Он добавил, что некоторые страны хотят ограничивать развитие России «только за то, что она существует». Руководитель страны заявил, что власти на всех уровнях продолжат уделять особое внимание инвестиционному климату, и тогда любое давление на РФ пойдёт ей только на пользу.

На совещании российский лидер также объяснил, почему жёстко говорил по вопросу цен с членами правительства. По его словам, «ценовые удары» по россиянам важно оперативно смягчать в рамках приоритетных мер социальной политики государства. При этом необходимо соблюдать баланс между интересами граждан и бизнеса.

Как писал NEWS.ru, инвестиционные проекты отечественного бизнеса нуждаются в системной поддержке, заявил президент. По словам Путина, по всей стране безотлагательно должен быть введён механизм компенсации регионам инвестиционного налогового вычета. Он отметил, что в рамках этого механизма две трети недополученных регионами доходов из-за предоставления инвестиционного налогового вычета по запускаемым проектам будут покрываться за счёт федеральных средств.