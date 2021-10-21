Путин: к дефициту газа в Европе привела экономическая политика Еврокомиссии

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай», обвинил экономическую политику Еврокомиссии в возникших недавно европейских проблемах с газом. По его словам, дефицит газа в Европе может составить около 70 млрд кубометров, передаёт его слова ТАСС.

Дефицит газа в Европе может составить около 70 млрд кубометров, это рукотворный результат экономической политики Еврокомиссии, — заявил президент.

При этом он отметил, что Россия может нарастить объёмы поставок газа в европейские страны. По словам Путина, поставки по «Северному потоку — 2» могут начаться уже на следующий день после получения разрешения регулятора ФРГ на функционирование трубопровода.

По словам президента, американские и ближневосточные компании в 2021 году сократили поставки газа в Европу, в то время как «Газпром», наоборот, нарастил их.

Напомним, с начала августа до конца сентября цена на газ в Европе выросла в несколько раз. Исторический максимум зафиксировали 6 октября: $1937 за одну тысячу кубометров. После этого цены на фьючерсы начали снижаться. По мнению экспертов, рост цен связан с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.