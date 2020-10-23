Путин 23 октября проведёт совещание об экономических последствиях пандемии

https://static.news.ru/photo/9a16a226-151b-11eb-a261-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 23 октября, проведёт совещание, в ходе которого будет обсуждаться минимизация экономических последствий пандемии коронавируса и возвращение на траекторию роста в экономике.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что в ходе совещания участники предложат меры по стабилизации, связанной с COVID-19 ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Путин проводит подобные мероприятия регулярно. Как правило, в них участвуют премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, представители президентской администрации и всего экономического блока правительства.

Песков пообещал, что часть совещания, на которой прозвучит вступительное слово Путина, будет открытой, передаёт ТАСС.

Накануне, 22 октября, Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» допустил, что российские власти могут продлить введённый из-за пандемии режим налоговых льгот для бизнеса, писал NEWS.ru.