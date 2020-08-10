Пушков объяснил, почему ФРГ борется с США за «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/75a4c17c-a205-11ea-8411-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает борьбу Берлина и Вашингтона из-за газопровода «Северный поток — 2» беспрецедентной ситуацией. По его словам, прежде накал их конфликта не достигал «такой остроты и глубины».

Вашингтон угрожает санкциями не только немецким фирмам, но и государственным структурам, а в Германии звучат призывы к ответным действиям по отношению к США, по сути, к ответным санкциям, прежде всего экономического характера, — отметил сенатор в комментарии для «Российской газеты».

Поведение Берлина он объяснил тем, что немецкие фирмы вложили миллиарды долларов в проект, который позволит Германии стать одним из важнейших газораспределительных центров в Европе. Кроме того, в Берлине сильно устали от нахраписто-наглого стиля Белого дома. Его придерживаются в отношениях и президент Дональд Трамп, и госсекретарь Майк Помпео, и бывший посол США в ФРГ Ричард Гренелл, считает Пушков.

Он уверен, что Германия не сдастся в борьбе за «Северный поток — 2». Страна, претендующая на неформальное лидерство в Евросоюзе, должна показать свой характер. Также Пушков считает, что судьба проекта может измениться после ноябрьских выборов президента в США.

Немцы прекрасно понимают, если сейчас они откажутся от этого проекта, то уже никогда его не вернут, — указал политик.

Он высказал мнение, что в случае победы Джо Байдена его администрация может изменить отношения между США и их европейскими союзниками. В этом случае у Берлина появится шанс сохранить «Северный поток — 2».

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Германии ведёт переговоры с компаниями, в отношении которых США угрожают ввести ограничительные меры за причастность к строительству газопровода «Северный поток — 2». Так, глава отдела прессы и информации федерального правительства ФРГ Штеффан Зайберт заявил, что в Берлине не одобряют подход Вашингтона, включающий экстерриториальные санкции. Также власти ФРГ обсуждают тему санкций в отношении связанных с «Северным потоком — 2» организаций с европейскими коллегами.