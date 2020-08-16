Мордовия получила отсрочку по выплате госдолга до 2029 года

https://static.news.ru/photo/b5e426b8-dfbf-11ea-a058-fa163e074e61_660.jpg Фото: adm-saransk.ru

Реструктуризация долга Мордовии перед федеральным бюджетом до 2029 года позволит высвободить в ближайшие три года почти 10 млрд рублей. Эти средства предполагается направить на реализацию национальных проектов, а также на развитие экономики и социальной сферы, сообщила пресс-служба главы республики Владимира Волкова.

Заявление было сделано по итогам сессии Государственного Собрания Мордовии.

Правительство России одобрило предложение субъекта Федерации о продлении срока возврата бюджетных кредитов на общую сумму 15,8 млрд рублей.

Отсрочка платежей по бюджетным кредитам станет действенной мерой поддержки бюджета Мордовии. Только в текущем году это высвободит 4 млрд рублей, а в ближайшие три года — еще 9,5 млрд рублей, — сказано в сообщении.

Пол данным ТАСС, который ссылается на показатели министерства финансов республики, госдолг региона рос на протяжении нескольких лет. За 2018 год его объем увеличился на 6 млрд рублей, до 56,2 млрд. По итогам 2019 года госдолг несколько сократился — на 5,1 млрд рублей, что составляет 9% от общего объёма.

Ранее, как писал NEWS.ru, российское правительство одобрило выделение Минфину средств из резервного фонда на поддержку сбалансированности бюджетов регионов в связи с пандемией коронавируса.