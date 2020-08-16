Мордовия получила отсрочку по выплате госдолга до 2029 года

Реструктуризация долга Мордовии перед федеральным бюджетом до 2029 года позволит высвободить в ближайшие три года почти 10 млрд рублей. Эти средства предполагается направить на реализацию национальных проектов, а также на развитие экономики и социальной сферы, сообщила пресс-служба главы республики Владимира Волкова.
Заявление было сделано по итогам сессии Государственного Собрания Мордовии.
Правительство России одобрило предложение субъекта Федерации о продлении срока возврата бюджетных кредитов на общую сумму 15,8 млрд рублей.
Отсрочка платежей по бюджетным кредитам станет действенной мерой поддержки бюджета Мордовии. Только в текущем году это высвободит 4 млрд рублей, а в ближайшие три года — еще 9,5 млрд рублей, — сказано в сообщении.
Пол данным ТАСС, который
Ранее, как писал NEWS.ru, российское правительство одобрило выделение Минфину средств из резервного фонда на поддержку сбалансированности бюджетов регионов в связи с пандемией коронавируса.
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