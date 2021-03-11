Прощание с «американцем»: зачем отказываться от доллара

Россия давно взяла курс на снижение зависимости от доллара. Цель проста и понятна — сократить риски от возможного влияния со стороны Запада. К тому же власти прекрасно понимают, что пополняя золотовалютные резервы за счёт доллара, Россия продолжает кредитовать экономику своего главного геополитического противника — США. Однако просто взять и отказаться американской валюты, конечно, не получится. Но можно попытаться минимизировать зависимость. О том, как это сделать, — в материале NEWS.ru.

Доллар продолжает занимать доминирующее положение в международной финансовой системе: его постоянно покупают и продают без преувеличения во всём мире, в долларах проводятся порядка 90% валютных операций. За ним же сохраняется статус мировой резервной валюты. Больше половины общего объёма золотовалютных запасов стран хранится именно в долларовых активах. По разным оценкам, от 40% до 70% выпущенных Федеральной резервной системой США банкнот находятся в обращении вне Америки.

Несмотря на столь уверенное доминирование доллара, во многих странах периодически звучат призывы к снижению его роли в мировой экономике, в том числе в России.

Дедолларизация — это тренд, начатый ещё несколько лет назад после обострения отношений России со странами Запада на фоне присоединения Крыма. Россию давно пугают отключением от международной системы расчётов SWIFT, введением ограничений на покупку иностранными инвесторами рублёвого госдолга, новыми санкциями против отдельных госбанков. Сохранение конфронтации и её вероятное усиление с приходом в Белый дом демократа Джо Байдена лишь подчёркивает необходимость продолжения реализации политики по снижению зависимости от доллара. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Российские чиновники давно мечтают минимизировать зависимость РФ от «американских активов». Процесс дедолларизации стартовал в 2018 году, когда наша страна начала постепенно отказываться от долларов в международных расчётах и в резервах Центробанка. В том году Россия вдвое сократила объёмы вложений в американские казначейские облигации (госдолг США) — сегодня этот показатель составляет всего $6 млрд. Для сравнения: в 2010 году он превышал $175 млрд.

В феврале Минфин сообщил о сокращении доли доллара и евро в валютной структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 45 до 35% в пользу иены (её доля составила 5%) и юаня (15%). Такое перераспределение валют объяснялось повышением доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ.

Тем временем золото в составе международных резервов России впервые в истории обошло по стоимости доллар. Согласно обнародованным в январе данным Банка России, по состоянию на 30 июня 2020 года 22,9% активов ЦБ было размещено в золоте, тогда как в долларах — 22,2%. Однако поводов для радости тут немного: такой небольшой перевес связан исключительно с ростом цены драгоценного металла в прошлом году (с апреля 2020 года ЦБ золото не закупает).

Тем не менее процесс отказа от доллара идёт. Банк России с коллегами из стран — союзников по ЕАЭС, Китая, Ирана и других государств заключил торговые соглашения, предполагающие расчёты в национальных валютах, напоминает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. В рамках Евразийского экономического союза расчёты в национальных валютах уже достигли 74%.

На сегодняшний день завершена работа по созданию российского аналога SWIFT, корпорации сократили заимствования в иностранной валюте и теперь больше полагаются на привлечение рублёвого долга, перечисляет эксперт. Изменилась ресурсная база банковской системы: Всемирный банк отметил тренд на снижение доли долларовых вкладов, признав долларизацию экономики низкой.

Впрочем, в структуре российской внешней торговли доллар по-прежнему занимает лидирующие позиции. Экспортные контракты РФ в основном номинированы в долларах, к примеру, те же контракты на поставку российского газа в Европу, напоминает ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Наша финансовая система всё ещё сильно завязана на использовании доллара. По большинству экспортных контрактов расчёты осуществляются в долларах. Сумеем ли мы полностью перейти на расчёты в национальных валютах — ещё вопрос. С Китаем это пока получается, но объём товарооборота с Китаем у нас, к большому сожалению, не так велик. Михаил Эскиндаров ректор Финансового университета при правительстве РФ ректор Финансового университета при правительстве РФ

В целом, считает эксперт, политика снижения зависимости от доллара правильная, однако в ближайшие год-два отказаться от него будет практически нереально.

Мы должны понимать, что американская экономика остаётся ведущей экономикой мира и просто взять и сказать: «с завтрашнего дня мы отказываемся от доллара» — не получится, да и будет неправильным. А вот поставить задачу показать американцам, что мы намерены планомерно уходить от доллара — это возможно, — говорит Эскиндаров.

Эксперт не исключает, что значимость доллара в качестве мировой резервной валюты будет снижаться, но «не везде и не для всех». Что касается России, то это перспектива не ближайших лет, а, скорее, десятилетий.

Михаил Коган между тем видит позитивные сдвиги уже сейчас. За счёт сокращения долларовой зависимости в период кризиса, вызванного пандемией, российский валютный рынок относительно безболезненно пережил обвал цен на нефть. Снижение притока иностранной валюты по текущему счёту платёжного баланса в отличие от предыдущих лет не сопровождалось масштабным оттоком капитала, отмечает эксперт.

Российской экономике снижение долларизации уже сыграло на руку. По мнению Когана, оно повысило макроэкономическую стабильность, позволило уменьшить масштаб потенциального шока в случае введения США так называемых «адских санкций», сократило степень давления в геополитическом соперничестве с Вашингтоном и позволило реализовывать собственную политику без оглядки на позицию американских властей.

Впрочем, не все эксперты настроены столь оптимистично. Отказ от доллара ничего не принесёт ни экономике, ни россиянам, уверен профессор школы бизнеса «Синергия», доктор экономических наук Максим Киселёв. Заявления чиновников о снижении зависимости РФ от американской валюты он называет популизмом и желанием сыграть на чувстве реваншизма за проигранную холодную войну.

Полностью отказаться от доллара в любом случае не получится, уверен Киселёв.

Доллар остаётся мировой резервной и расчётной валютой. Это означает, что накопления и расчёты в мировой экономике происходят именно в долларах, наравне с евро и несколькими другими валютами. Отказаться от доллара в данном случае означает уйти в изоляцию. Максим Киселёв доктор экономических наук доктор экономических наук

По мнению экономиста, необходимо двигаться в русле мировой тенденции: осуществлять медленное и плавное замещение доллара на евро и валюты азиатских стран. При этом не надо думать, что эти валюты чем-то лучше доллара. Это просто естественный процесс переноса экономической активности из США в Азию, отмечает Киселёв. После мировой войны на доллар пришлось почти 100% мировых расчётов, но с годами его доля постепенно стала падать. В начале XXI века доля доллара сократилась до 50%.