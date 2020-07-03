В Госдуме ко второму чтению уже подготовлены поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов», которые предусматривают обязательство банков сообщать уполномоченным государственным органам о всех операциях юридических лиц с наличкой на сумму больше 600 тысяч рублей.

Поправки находятся в Думе давно, первое чтение состоялось ещё в мае 2019 года. Такой временной разрыв означает, что депутаты и отраслевые лоббисты не спешили форсировать принятие закона, шла кулуарная борьба за те или иные формулировки.

Формально поправки призваны облегчить жизнь банковских служащих. По действующей редакции закона они обязаны сообщать в Росфинмониторинг об обналичивании суммы более чем на 600 тысяч рублей, «если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности». Теперь же о таких операциях надлежит информировать автоматически.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Для банков подобная новация может означать некоторое усложнение бюрократической, отчётной работы, не связанной напрямую с увеличением прибыли. Здесь можно провести параллель с новостями из «Норникеля» о введении должности старшего вице-президента по экологии и, соответственно, должностей заместителей директоров по экологии в его филиалах. Казалось бы, какое отношение имеет производственная деятельность промышленных компаний к экологии? Однако реальности современного мира таковы, что экологам выделяется важнейшая должность в руководстве. И теперь именно эколог будет иметь право вето на решения менеджмента, будет контролировать их с точки зрения охраны природы. Ещё лет десять назад это было невозможно представить.

Так и в финансовой сфере. Актуальность террористических и иных связанных с ним угроз, а также различного рода коррупционных сделок, сокрытия доходов привели к тому, что для банков и других финансовых организаций вопросы борьбы с отмыванием денег становятся приоритетом, хотя они и не государственные структуры. Но они должны помогать правоохранительным органам, и при каждой операции иметь в виду, что транзакция может быть преступной.

Итогом является раздувание штатов, необходимость закупки программного и иного оборудования, призванного автоматизировать процесс контроля и отслеживания подозрительных денежных переводов и операций со счетами. Это ложится дополнительным бременем, увеличивает расходы, снижает доходность банков.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для клиентов банков такие новации означают возможность внезапных прерываний операций, блокировок счетов, поскольку у сотрудников Росфинмониторинга могут теперь чаще возникать подозрения о прозрачности и законности тех или иных обналичиваний денег.

Например, уже сейчас клиенты банков сталкиваются со сложностями открытия счёта. Для некоторых кредитных организаций от клиентов нужна чёткая мотивация — зачем и почему открывать счёт, какие имеются подрядные отношения с возможным отправителем денег и т.п. Наша повседневная жизнь меняется, она всё сильнее контролируется государством. Ты уже не можешь легко и просто распоряжаться деньгами или хотя бы получить их.

С другой стороны, прежняя простота обналички и переводов — это тоже не является безусловным позитивом. В цивилизованном мире любая финансовая деятельность подлежит контролю, идёт неустанная борьба с офшорами, с налоговым гаванями, швейцарские банки больше не обещают знаменитой некогда тайны. Сама эта тайна деятельности более не популярна. Также государства стремятся всячески снижать роль нала, поскольку деньги, находящиеся на руках, труднее контролировать, проследить их путь из рук в руки. Примечательно, что во время пандемии в магазинах везде были развешаны объявления, призывающие пользоваться не наличными деньгами, а исключительно карточками.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможно, ныне живущее поколение — последнее, которое держало в руках купюры и монеты. Прогресс технологий таков, что уже на овощном рынке привычно расплачиваться по мобильному телефону. Так что последние поправки — это шаг к приведению банковской системы страны к современным стандартам. Главное, чтобы он не был отягощён излишней бюрократической нагрузкой и отчётностью и не отпугивал клиентов из банков.