Продажи повседневных товаров в магазинах восстановились после пандемии

После года падения во втором квартале 2021 года продажи товаров повседневного спроса впервые выросли в натуральном выражении на 5,3%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные NielsenIQ.

По данным компании, в сравнении с допандемийным 2019 годом во втором квартале 2021 года продажи повседневных товаров были всего на 0,2% ниже, чем в аналогичный период 2019 года. Таким образом, этот показатель практически вернулся на допандемийный уровень. С началом пандемии траты россиян резко снизились, и месячная динамика продаж вплоть до марта 2021 года была негативной.

Сейчас же потребители вышли из жёсткого режима экономии и более охотно тратят деньги. Свою роль сыграл и отложенный спрос, а также более жаркое лето, из-за которого на 4,8% выросли продажи мороженого и на 9,2% — продажи безалкогольных напитков. Годом ранее обе эти категории показывали снижение продаж.

Офлайн-продажи у ретейлеров выросли на 4–11%: отмечается, что средний чек снизился на 9,3%, но люди начали ходить в магазин намного чаще. Госрегулирование стало стимулом спроса на сахар и растительное масло, а более жаркая погода — стимулом спроса на питьевую воду. Более чем на 10% выросли продажи хлеба, рыбы, мяса и колбасы.

Также отмечается увеличение доли онлайн-продаж, включая товары, которые ранее почти не продавались через Интернет: среди них продукты питания, товары для стройки и ремонта и бытовая химия. Доля онлайн-продаж одежды, обуви и аксессуаров за прошлый год увеличилась на 10,5%, детских товаров — на 7,8%, товаров для дома, ремонта, а также мебели — на 7%.

Ранее сообщалось, что продажи продуктов питания через Интернет в России в первом полугодии увеличились в 2,5 раза, а объёмы торговли за период с января по июнь превысили 150 млрд рублей. Эксперты считают, что наметившаяся тенденция происходит из-за пандемии коронавируса. По итогам года, как ожидается, оборот достигнет 400 млрд рублей, а к 2024 году превысит триллион.

Отмечается, что в 2020 году аудитория активных интернет-покупателей превысила 60 млн человек, увеличившись на 40%. У россиян, особенно живущих в больших городах, сформировалась привычка приобретать еду онлайн. Сами компании активно инвестируют в развитие бизнеса и расширяются в регионах.