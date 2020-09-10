Призывы остановить «Северный поток — 2» в Германии назвали ошибкой

https://static.news.ru/photo/7cb76418-1e09-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что призывы отказаться от завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным являются ошибочными.

По его словам, многие европейские компании реализуют проект, который должен обеспечить безопасность газоснабжения Европы. Об этом он рассказал в интервью RT Deutsch.

Эрнст считает, что само обсуждение вопроса о приостановке проекта можно назвать «ударом самим себе».

Это совершенно точно не в интересах Германии и Европы, — подчеркнул депутат.

Также Эрнст призвал не ассоциировать «Северный поток — 2» с отдельными политическими лидерами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что решение по газопроводу «Северный поток — 2» из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным пока не принималось, оно станет общеевропейским, а не германским. Об этом рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель во время закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в бундестаге. Политик добавила, что инцидент нуждается в «общеевропейской реакции», так как речь не идёт о «нападении на ФРГ».