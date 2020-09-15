Придуман новый вариант финансирования скоростной дороги Москва — Петербург

https://static.news.ru/photo/40b6d94e-f7f2-11ea-baaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минтранс и РЖД прорабатывают новый вариант финансирования строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Он позволит сократить номинальные затраты на проект с 1,7 трлн рублей до 1,4 трлн рублей. Эта ВСМ в перспективе должна позволить доезжать из столицы в столицу за 2 часа 15 минут.

Ранее всю магистраль хотели полностью отдать в концессию. Теперь рассматривается разделение проекта на три части, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Так, участок Москва — Крюково (42 км), планируется финансировать за счёт федерального проекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла». Он обойдётся в 221,5 млрд рублей. Участок Обухово — Санкт-Петербург (12 км) оценивается в 62 млрд рублей. Его планируется строить за счёт инвестпрограммы РЖД в рамках развития транспортной системы Санкт-Петербурга.

Самый протяжённый участок, Крюково — Обухово (630 км), предлагается включить в комплексный план модернизации инфраструктуры с реализацией по корпоративно-концессионной схеме. Участие государства в капитале проектной компании — концессионера будет ограничено 50 млрд рублей одним траншем в 2025 году. Ранее планируемая доля госучастия была почти в пять раз больше.

По альтернативному варианту в концессию попадёт даже меньше — 450 км за 950 млрд руб. Работы ещё на 750 млрд рублей окажутся в инвестпрограмме ОАО РЖД. В Минтрансе изданию сообщили, что «до момента переутверждения паспорта федерального проекта комментировать подробности преждевременно».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров в комментарии газете отметил, что по существу смета не поменялась, но такое дробление увеличивает сложность привлечения частных инвестиций. Он также подчеркнул, что перенос части проекта в инвестпрограмму монополии чреват дополнительной индексацией тарифов в 2024–2026 годах.

Ранее NEWS.ru писал, что строительство дублёра автотрассы Джубга — Сочи и проект переноса железнодорожной инфраструктуры дальше от черноморского побережья могут включить в новую версию комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ). Таким образом, планируемая реконструкция может перейти в разряд нацпроектов.