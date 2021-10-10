Президент Сербии попросил Путина о минимальной в Европе цене на газ

Президент Сербии Александр Вучич попросил российского лидера Владимира Путина продавать газ его стране по минимальной в Европе цене. Также по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сербский президент выразил уверенность, что максимально выгодная цена у Сербии и будет, сообщает ТАСС.

Я просил Владимира Путина, и мне не стыдно в этом признаться, о самой низкой цене на газ для Сербии в Европе, — отметил Вучич.

Он добавил, что говорить уверенно о договорённости с РФ ему позволяет хорошее знание Путина как человека.

Я знаю Путина, и у нас будет самая выгодная цена. Я с ним ещё не говорил, только буду разговаривать, но у нас будет самая низкая цена, я знаю [этого] человека, — подчеркнул Вучич.

Он также отметил, что спасением для Сербии в условиях энергетического кризиса стало строительство газопровода «Балканский поток».

Ранее стало известно, что Сербия благодарна России за предоставление вакцины «Спутник V» и помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил Александр Вучич. По его словам, поддержка Москвы помогла сербам в условиях пандемии чувствовать себя увереннее.