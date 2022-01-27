Президент Молдавии посетовала на контроль «Газпрома» над «Молдовагазом»

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республике было бы легче справиться с энергетическим кризисом, если бы компания «Молдовагаз» не контролировалась «Газпромом». В нынешней ситуации Кишинёв не может искать другого поставщика голубого топлива, отметила она в эфире телеканала TV8.

Санду добавила , что хотя и «с трудом», но Молдавия исполняет обязанности по оплате газа от российского поставщика. Власти республики в этой ситуации помогают «Молдовагазу».

Если бы ситуация на рынке была лучше, мы могли бы купить газ у другого поставщика. Для Молдавии было бы легче в кризисной ситуации, если бы «Молдовагаз» не контролировался «Газпромом», — подчеркнула президент.

«Молдовагаз» создали в 1999 году для обеспечения республики природным газом. ПАО «Газпром» владеет 50% акций компании.

Ранее стало известно, что в январе правительство Молдавии назвало «недружественным» письмо «Газпрома» в адрес Кишинёва. В нём говорилось, что если республика не погасит долги за поставку газа, российская компания будет вынуждена прекратить подачу сырья, заявила премьер-министр этой страны Наталья Гаврилица. Российская компания могла бы отсрочить выплату долгов на 10 дней или на месяц, посетовала премьер.