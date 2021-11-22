Премьер Польши обвинил Россию в высокой инфляции в Европе

Высокая инфляции в большинстве стран Европы вызвана подорожанием газа. Виновны в росте цен на топливо Россия, «Газпром», трубопровод «Северный поток — 2», а также европейские политики, поддержавшие проект. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова приводит РИА Новости.

В большинстве стран Европы инфляция исторически высокая по сравнению с последними 20–30 годами. А за высокие цены энергоносителей отвечают «Газпром» и Россия. Отвечает «Северный поток — 2», отвечают те в Европейской народной партии, которые не только не заблокировали «Северный поток — 2», а способствовали постройке этого газопровода, — сказал политик.

Согласно данным Евростата, годовая инфляция почти в двух десятках стран ЕС за месяц ускорилась с 3,4% до 4,1 % и тем самым достигла рекордного уровня с 2008 года.

Цены на газ в Европе начали резко расти несколько месяцев назад. Если в начале августа фьючерсы торговались на уровне $515 за тысячу кубометров, то концу сентября подорожали более чем в два раза. До исторического максимума в $1937 цены поднялись 6 октября, после чего началось некоторое снижение.

Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров впервые с конца октября.