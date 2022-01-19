Премьер Молдавии попросит парламент ввести режим ЧП в области энергетики

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица выступит с инициативой о введении режима ЧП в области энергетики из-за риска прекращения поставок газа в республику. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, а также на заседании правительства страны, пишет РИА Новости.

Я выдвину предложение просить парламент о введении чрезвычайного положения в области энергетики. Если моя инициатива будет поддержана, то завтра я отправлюсь в парламент, — сказала Гаврилица.

Ранее вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну напомнил, что Молдавия заплатила в полном объёме за газ, полученный в декабре, однако ей не хватает средств для расчётов по авансовому платежу за январь. Введение же чрезвычайного положения в области энергетики «позволит искать неординарные решения» выхода из газового кризиса.

Между тем публицист президент фонда поддержки исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов заявил, что «Газпрому» уже не нужен контракт с Молдавией для транзита газа в другие страны, так как компания может поставлять туда топливо другими путями. Он добавил, что у Молдавии, очень хотевшей в Евросоюз, нет денег для оплаты газа даже со скидкой «Газпрома», политическая система страны держится на олигархах и правительство пытается решить все проблемы за счёт населения.