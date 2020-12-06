Правительство выдвинуло обязательное условие для накопительной части пенсии

https://static.news.ru/photo/ed647446-3747-11eb-9d19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Банки, в которых хранятся страховые взносы по накопительной части пенсии, не должны иметь просроченных долгов по депозитам. Речь идёт о вкладах, которые были открыты за счёт страховых взносов или резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию.

Соответствующее постановление приняло правительство РФ, документ уже вступил в силу, пишет «Парламентская газета».

Накопительная часть пенсии уже становилась предметом дискуссий. Федерация независимых профсоюзов России обратилась к премьеру Мишустину с просьбой отменить накопительную часть пенсии. Дело в том, что после выхода на пенсию при средней продолжительности жизни 72 года люди живут 12–15 лет, но со следующего года срок выплаты накопительной пенсии будет увеличен с 19 до 22 лет.

Этот факт сам по себе снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных и делает никчёмной накопительную пенсию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2023 года. Отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты с 2014 года направляются на выплаты нынешним пенсионерам.