Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Совокупное состояние пятисот самых богатых бизнесменов мира в уходящем году увеличилось на 25%. Таким образом к их общим деньгам прибавился $1,2 трлн. Такие данные приводит Bloomberg.

Совокупное состояние пятисот самых богатых бизнесменов мира в уходящем году увеличилось на 25%. Таким образом к их общим деньгам прибавился $1,2 трлн. Такие данные приводит Bloomberg. Согласно ежегодному «индексу миллиардеров»...