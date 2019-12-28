Украина подпишет мировое соглашение по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета страны к российскому «Газпрому» на $7,4 млрд. Соответствующее решение принял Кабмин.
На правительственном
Москва и Киев договорились отказаться с 1 января 2020 года от исков, связанных с газовым спором, по которым нет окончательного решения. Об этом сообщил российский министр энергетики Александр Новак. Отказ от взаимных претензий стал частью протокола о газовом сотрудничестве, который стороны подписали 20 декабря, писал NEWS.ru.
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