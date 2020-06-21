Правительство субсидирует более 50% расходов по переводу транспорта на газ

https://static.news.ru/photo/e7b534ae-b394-11ea-aab3-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Правительство России утвердило увеличение доли субсидирования расходов по переводу транспорта по переводу с бензина на газ. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Коррективы вносятся в приложение к государственной программе «Развитие энергетики». Она определяет правила субсидирования гражданам и предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудования транспорта и коммунальной техники с работы на бензине на газ.

Согласно подписанному Мишустиным документу, государство будет субсидировать более 50% расходов. Нормативы выплат увеличат в два раза: с действующих 30% до 60% общей стоимости работ.

Госпрограмма предусматривает увеличение объёма потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. Одновременно ведётся работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры. В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тысяч газовых заправок, — сообщается на сайте кабмина.

Правительственное решение о повышении субсидирования должно стать стимулом для перевода транспорта на газ. Кроме того, таким образом будет поддержан общий спрос бизнеса и граждан на данный вид топлива.

Как ранее передавал NEWS.ru, рекордный рост цен на бензин является прямым следствием непродуманной политики правительства, которая своими решениями спровоцировала ситуацию, когда при любой ситуации на рынке нефти в России цены на топливо идут только вверх. Такое мнение высказал экономический обозреватель «Царьграда» Юрий Пронько.