Правительство Индонезии отказалось от карантина ради экономики страны

https://static.news.ru/photo/47af7892-7565-11ea-b915-fa163e074e61_660.jpg Лухут Бинсар Панджаитан Фото: Liu Ying/Xinhua/GlobalLookPress

Власти Индонезии сообщили, почему решили отказаться от самоизоляции и карантина среди населения. В правительстве пояснили, что решение было принято по экономическим соображениям, а также из-за климатических особенностей страны.

Наша основная задача — не допустить полной остановки экономики, — привели слова вице-премьера по экономическим вопросам Лухута Бинсара Панджаитана в ТАСС.

Он добавил, что климатические условия в Индонезии не способствуют распространению коронавирусной инфекции.

По нашим оценкам, жаркая погода и высокая влажность должны помешать распространению коронавируса в стране, — процитировали Лухута Бинсара Панджаитана в ТАСС.

Проанализировав варианты экономической ситуации в стране, индонезийский власти решили, что введение карантина ухудшит финансовое положение, прежде всего, незащищённых слоёв населения.

Кроме того, Лухут Бинсар Панджаитан подчеркнул, что правительство не может запретить верующим празднование Ид-аль-Фитра, а лишь могут рекомендовать оставаться дома.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жителя Сингапура, который прибыл из Индонезии и не соблюдал режим самоизоляции, лишили гражданства. При этом мужчину предупредили о нарушении режима и наказании, однако сингапурец всё равно проигнорировал карантинный режим.