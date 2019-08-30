https://static.news.ru/photo/fef5ab30-cb0a-11e9-8d1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев прокомментировал News.ru ситуацию с задержкой выдачи Данией разрешения на строительство участка «Северного потока — 2».

По его словам, датский участок маршрута является относительно небольшим — около 130 км. При скорости строительства в 5,4 км в сутки работы можно завершить за полтора месяца.

Сравнительно недавно датчане выдали разрешение на строительство Baltic Pipe, аналогичного норвежскому проекту, и если после этого правительство продолжит затягивать решение по СП-2, то это может служить весомым поводом для подачи иска по дискриминации, — подчеркнул он.

Дадашев отметил, что если ситуация разрешится к октябрю, когда пройдёт полгода с момента подачи последней заявки, рабочие смогут успеть построить трубу до конца года.

Эксперт также рассказал, что спрос на газ в Европе продолжит увеличиваться в ближайшие годы благодаря новой «зелёной» политике основных потребителей, отказывающихся от более вредного топлива — угля. Так, в последние годы «Газпром» бьёт рекорды по продажам: около 200 млрд кубометров в год в прошлом году и увеличение доли компании на рынке до 36%.

Новая европейская политика будет способствовать дальнейшему росту показателей: доля отечественного газа вполне может достигнуть 40% уже к 2030 году. Сейчас через Украину передаётся не более 90 млрд кубометров, новые маршруты СП-2 и «Турецкий поток» позволят добавить ещё 55 млрд кубометров, — пояснил он.

При этом Дадашев отметил, что потребность в украинской ГТС будет сохраняться ещё долгое время, поэтому отказаться от неё в ближайшие годы не получится.

Он добавил, что также имеются большие надежды насчёт дальнейшего увеличения доли российского СПГ на европейском рынке. На данный момент она составляет порядка 9%, но должна в ближайшее время значительно увеличиться благодаря запуску новых проектов, таких как «Арктик СПГ — 2».

Как писал News.ru, ранее глава финансового департамента предприятия Александр Иванников заявил, что компания «Газпром» в данный момент находится в безрисковой зоне в плане графика строительства трубопровода «Северный поток — 2».