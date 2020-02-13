Фото: PKN ORLEN/facebook.com

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши Orlen озвучила предпочтительный размер выплат за поставки в страну загрязнённой нефти.

По словам главы компании Даниэля Обайтека, требования уже направлены поставщикам.

Ведём переговоры. Ждём. С нашей стороны сумма установлена, — сообщил он.

Он уточнил, что переговоры ведутся с российскими партнёрами Orlen, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия продолжит поставлять нефть Польше Чехии и Германии по трубопроводу «Дружба». О продлении соответствующих контрактов глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал президенту Владимиру Путину.

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