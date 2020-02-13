Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши Orlen озвучила предпочтительный размер выплат за поставки в страну загрязнённой нефти.
По словам главы компании Даниэля Обайтека, требования уже направлены поставщикам.
Ведём переговоры. Ждём. С нашей стороны сумма установлена, — сообщил он.
Он уточнил, что переговоры ведутся с российскими партнёрами Orlen,
Ранее NEWS.ru писал, что Россия продолжит поставлять нефть Польше Чехии и Германии по трубопроводу «Дружба». О продлении соответствующих контрактов глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал президенту Владимиру Путину.
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