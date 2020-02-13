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В I квартале 2020 года спрос на нефть может снизиться на 435 тысяч баррелей в сутки. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), такое значительное падение произойдёт из-за влияния коронавируса на мировую экономику.

В целом на 2020 год мы снизили наш прогноз глобального роста спроса на нефть на 365 тысяч баррелей в сутки — до 825 тысяч баррелей в сутки, что является самым...