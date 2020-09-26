«Покусывание»: Кудрин оценил вероятность новых санкций против России

https://static.news.ru/photo/b7221a72-0156-11eb-b9d8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На новый уровень ограничений в отношении Российской Федерации Запад не пойдёт, скорее всего, мы и дальше будем наблюдать «своего рода покусывание». Так считает глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Таким образом Кудрин прокомментировал вероятность возможного ужесточения ограничительных мер против Москвы из-за дела оппозиционера Алексея Навального.

В ближайшее время в отношении России не будут вводить какие-то существенные санкции. То есть, надеюсь, мы не перейдём к какому-то другому уровню ограничений. Скорее всего, мы будем наблюдать своего рода покусывание, так же, как это было последнее время, — сказал глава Счётной палаты в интервью RT.

По мнению Кудрина, от санкций могут пострадать и другие страны, наши партнеры, которые как раз и вводят ограничения. Поэтому, пояснил он, «какую-то пока невидимую черту все решили, похоже, не переходить».

Вместе с тем, любые новые санкции для России будут иметь негативный эффект, отметил председатель СП, подчеркнув, что иммунитета к будущим ограничительным мерам у нас нет.

Каждое новое ограничение будет иметь новый негативный импульс. Однако к тем санкциям, которые уже были объявлены ранее, мы приспособились. В начале их отрицательное влияние было сильнее, но потом оно практически минимизировалось, — отметил Кудрин.

Глава Счётной палаты пояснил, что бизнес перестроился и стал учитывать новые риски, а власти научились по-другому реагировать и своевременно поддерживать какие-то отрасли. В итоге, резюмировал Кудрин, страна научилась жить и работать в этих условиях.

25 сентября несколько американских сенаторов предложили ввести санкции против ряда российских официальных лиц. Документ, размещённый на сайте сенатора-демократа Криса Кунса (штат Делавэр) гласит, что его авторы представили законопроект, предполагающий возможность «введения санкций против российских официальных лиц» под предлогом того, что они якобы могут иметь отношение к неким случаям «нарушения международного права». В их числе законодатели называют «недавнее отравление» Навального. Сенаторы также рассчитывают получить от Белого дома отчёт о финансовых делах президента РФ Владимира Путина и его «ближайшего окружения».

При этом 24 сентября министр экономики ФРГ Питер Альтмайер выступил против остановки строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Навальным. По его словам, проблематично каждые два месяца сомневаться в проектах, заложенных на десятилетия вперёд.

Ситуация с Навальным, из-за которой сенаторы США предложили ввести очередные санкции против России, — лишь предлог для очередной попытки сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2». Это часть стратегии по геополитическому сдерживанию РФ неконкурентными методами, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité,

Как писал NEWS.ru, ранее МИД Франции призвал Россию расследовать отравление Навального.