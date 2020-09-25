Слуцкий: санкции из-за Навального — попытка остановить «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/b9a1646a-ff26-11ea-8052-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным, из-за которой сенаторы США предложили ввести очередные санкции против России, — лишь предлог для очередной попытки сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2». Это часть стратегии по геополитическому сдерживанию РФ неконкурентными методами, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

При этом, отметил депутат, вызывает удивление тот факт, что «американские сенаторы считают себя вправе требовать отчёта о финансовых делах президента РФ и его ближайшего окружения, включая членов семьи». Парламентарий подчеркнул, что российский лидер подотчётен исключительно гражданам своей страны, которые выбрали его на эту должность. Он назвал действия американских сенаторов грубым вторжением «в сферу явно не своей компетенции».

Глава комитета также отметил, что показательным является предложение госсекретарю США Майку Помпео активизировать взаимодействие с германскими властями, чтобы побудить тех отказаться от проекта строительства газопровода.

Это полностью лежит в русле уже озвученной Помпео идеи о создании коалиции против «Северного потока — 2», а также указывает на США как главного бенефициара провокационных действий Запада в ситуации вокруг недавнего пациента клиники Charité, — цитирует Слуцкого РИА Новости.

Попытки выиграть конкурентную борьбу в мировой энергетике «грязными политическими методами» — это «основные цели этой инициативы в частности и всего антироссийского спектакля с Навальным в главной роли в целом», заявил депутат.

Российский оппозиционер Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité. Туда он был отправлен самолётом санавиации 22 августа после двухдневного пребывания в омской больнице. Навального госпитализировали с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, который направлялся из Томска в Москву.

Соратники оппозиционера считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Больше двух недель Навальный провёл в коме. 7 сентября его вывели из искусственной комы и отключили от системы искусственной вентиляции лёгких, а 23 сентября выписали из клиники.

Ранее NEWS.ru писал, что группа сенаторов США — как демократов, так и республиканцев — предложила ввести санкции против российских официальных лиц. Сенаторы представили законопроект, предполагающий возможность введения ограничительных мер в отношении тех, кто имеет отношение к случаям нарушения международного права. В их числе американские законодатели называют и попытку отравления Навального.

Сенаторы также рассчитывают получить от Белого дома отчёт о финансовых делах президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.