Слуцкий: санкции из-за Навального — попытка остановить «Северный поток — 2»

Ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным, из-за которой сенаторы США предложили ввести очередные санкции против России, — лишь предлог для очередной попытки сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2». Это часть стратегии по геополитическому сдерживанию РФ неконкурентными методами, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
При этом, отметил депутат, вызывает удивление тот факт, что «американские сенаторы считают себя вправе требовать отчёта о финансовых делах президента РФ и его ближайшего окружения, включая членов семьи». Парламентарий подчеркнул, что российский лидер подотчётен исключительно гражданам своей страны, которые выбрали его на эту должность. Он назвал действия американских сенаторов грубым вторжением «в сферу явно не своей компетенции».
Глава комитета также отметил, что показательным является предложение госсекретарю США Майку Помпео активизировать взаимодействие с германскими властями, чтобы побудить тех отказаться от проекта строительства газопровода.
Это полностью лежит в русле уже озвученной Помпео идеи о создании коалиции против «Северного потока — 2», а также указывает на США как главного бенефициара провокационных действий Запада в ситуации вокруг недавнего пациента клиники Charité, — цитирует Слуцкого РИА Новости.
Попытки выиграть конкурентную борьбу в мировой энергетике «грязными политическими методами» — это «основные цели этой инициативы в частности и всего антироссийского спектакля с Навальным в главной роли в целом», заявил депутат.
Российский оппозиционер Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité. Туда он был отправлен самолётом санавиации 22 августа после двухдневного пребывания в омской больнице. Навального госпитализировали с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, который направлялся из Томска в Москву.
Соратники оппозиционера считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.
Больше двух недель Навальный провёл в коме. 7 сентября его вывели из искусственной комы и отключили от системы искусственной вентиляции лёгких, а 23 сентября выписали из клиники.
Ранее NEWS.ru писал, что группа сенаторов США — как демократов, так и республиканцев — предложила ввести санкции против российских официальных лиц. Сенаторы представили законопроект, предполагающий возможность введения ограничительных мер в отношении тех, кто имеет отношение к случаям нарушения международного права. В их числе американские законодатели называют и попытку отравления Навального.
Сенаторы также рассчитывают получить от Белого дома отчёт о финансовых делах президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения.
«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Отгрузка первых труб на заводе OMK 22 сентября 2016 г.
ОМК
Исследования для определения оптимального маршрута газопровода «Северный поток - 2» 19 февраля 2016 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Трубы на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия 27 сентября 2016 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Производство труб на заводе Europipe в Мюльхайме 16 января 2017 г.
Nord Stream 2
Логистический центр в Котке 16 марта 2017 г.
Nord Stream 2
Исследование морского дна с судна Stril Explorer 12 апреля 2017 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Аппарат с дистанционным управлением для обнаружения боеприпасов на морском дне 12 апреля 2017 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Перевозка труб в порт Мукран железнодорожным транспортом 26 апреля 2017 г.
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Изготовление проволочных каркасов для усиления бетонного покрытия на заводе Wasco в Котке, Финляндия 8 июня 2017 г.
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Погрузка труб в порту Мукран в Германии 26 октября 2017 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Специалист осматривает металлический предмет в ходе работ по очистке трассы газопровода от боеприпасов 30 ноября 2017 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Микротоннели в зоне берегового пересечения в Любмине, Германия 31 июля 2018 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Сварка труб перед протягиванием через микротоннели в зоне берегового пересечения в Германии 31 июля 2018 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Началась укладка газопровода «Северный поток 2» в Финляндии 5 сентября 2018 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Сварка труб на борту судна Solitaire 15 октября 2018 г.
Thomas Eugster/Nord Stream 2
Cудно Solitaire ведет укладку газопровода в Финском заливе 15 октября 2018 г.
Thomas Eugster/Nord Stream 2
Погрузка гравия на камнеукладчик FPV Bravenes в Инкоо, Финляндия 15 октября 2018 г
Thomas Eugster/Nord Stream 2
Судно Solitaire укладывает газопровод в Финском заливе 15 октября 2018 г.
Thomas Eugster/Nord Stream 2
Сварщики за работой на борту судна Castoro Dieci (C10) в Грайфсвальдском заливе в Германии 21 ноября 2018 г.
Paul Langrock/Nord Stream 2
Трубоукладочное судно Audacia ведет работы в территориальных водах Германии 21 ноября 2018 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Специалисты производят очистку труб на борту судна Castoro Dieci 21 ноября 2018 г.
Paul Langrock/Nord Stream 2
Наблюдение за процессом сварки из центра управления на борту Castoro Dieci (C10) в Грайфсвальдском заливе в Германии 21 ноября 2018 г.
Paul Langrock/Nord Stream 2
Строительные работы на участке берегового пересечения в Любмине, Германия 30 ноября 2018 г.
Walter Graupner/Nord Stream 2
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit недалеко от моста Большой Бельт в Дании 18 декабря 2018 г.
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Береговой участок протяженностью 3,8 км соединяет морскую часть газопровода с береговыми объектами в Кингисеппском районе Ленинградской области 20 декабря 2018 г.
Nord Stream 2 AG/Agiteco
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах 26 февраля 2019 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах 26 февраля 2019 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Установка криволинейных участков газопровода на строительной площадке в Любмине 5 апреля 2019 г.
Aксель Шмидт/Nord Stream 2
Коффердам на российском береговом участке 1 июня 2019 г.
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Трубы в порту Мукран 8 августа 2020 г.
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Cудно Академик Черский в порту Мукран 11 сентября 2020 г.
Jens Büttner/dpa-Zentralbild/Global Look Press
Судно снабжения Иван Сидоренко прибыло в логистический хаб Северного потока - 2
energybase.ru
Судно Академик Черский в порту Мукран 8 сентября 2020 г