Минэкономики ФРГ призвало не отказываться от СП-2 из-за Навального

https://static.news.ru/photo/a63ec1e0-ff23-11ea-b595-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Steram 2/Global Look Press

Министр экономики Германии Питер Альтмайер выступил против остановки строительства газопровода «Северный поток 2» из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. По его словам, проблематично каждые два месяца сомневаться в проектах, заложенных десятилетия вперёд.

Он отметил, что в ином случае инвесторы откажутся вкладывать средства в подобные сооружения, — передаёт газета Handelsblatt.

Руководитель ведомства подчеркнул, что это не означает, что инцидент с блогером «может быть оправдан». Но углеводороды, которые предполагается поставлять по СП-2, предназначены не только для Берлина, но и для многих других государств Евросоюза, поэтому вероятные последствия отказа от магистрали нужно обсуждать с партнёрами.

Чиновник со скепсисом относится к ужесточению санкций против РФ из-за дела Навального. По его мнению, подобные меры часто оборачиваются против их инициаторов. По словам министра, экономическое давление на Москву нередко «затрагивают и бизнес-отношения германских и европейских компаний».

Проект «Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов прокомментировал информацию о возможном введении ЕС новых санкций против России в связи с конфликтом на Украине. По его словам, такие меры не имеют легитимного характера. Он уверен, что подобные решения стан Евросоюза усложняют ситуацию.