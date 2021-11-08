Покупка и продажа криптовалюты: надёжные способы

Люди постоянно находятся в поиске новых способов заработка. Покупка и продажа криптовалюты — это большие возможности для увеличения дохода. Существует множество способов покупки криптовалюты в России — биткоинов и других монет. Как и где купить цифровые активы просто и безопасно? О самых надёжных способах покупки криптовалюты читайте в материале NEWS.ru

Способы покупки и продажи криптовалюты

1 января 2021 года вступил в силу закон о цифровых финансовых активах (ЦФА). Правительство РФ признало криптовалюту законной, но использоваться для оплаты товаров и услуг в России она не может. ЦФА можно выпускать, продавать и покупать. Обращение активов возможно только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра. Все владельцы криптовалюты обязаны подавать налоговую декларацию.

Купить криптовалюту в 2021 году можно через обменник или биржу, за наличные, переводом по номеру телефона или даже обменять на предметы из некоторых компьютерных игр. Расскажем о самых простых и надёжных способах выгодной покупки криптовалюты.

В обменниках

Этот способ покупки криптовалюты считают самым простым. Его используют для покупки популярных ЦФА, занимающих ключевые позиции в рейтинге по капитализации. Это Bitcoin, Matbea, 60cek, Ethereum и другие. Оплата происходит разными способами — можно осуществить покупку криптовалюты картой или через популярные платёжные системы, а также по номеру телефона или наличными.

Купить криптовалюту в 2021 Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия за покупку криптовалюты чаще всего составляет 1-2%, но может быть и более. Её размер зависит от вида цифрового актива, способа покупки и конкретного обменника. На более популярные монеты спрос выше, поэтому размер комиссии меньше и наоборот.

Величина комиссии обменников нужно отслеживать. На них влияют колебания рынка и другие факторы. Сегодня может быть выгоднее сделать покупку криптовалюты, например, биткоина через Qiwi, а завтра с помощью другого способа оплаты.

Наиболее рациональным решением будет покупка криптовалюты после того, как рынок провиснет, и за фиатные деньги. Данная форма денег выпускается правительством и является законным платежным средством. Определить выгодный курс могут помочь агрегаторы обменников — это мониторинг обменных пунктов, где есть информация о самых лучших курсах обмена. В них же можно посмотреть ТОП криптовалюты для покупки.

Как купить криптовалюту в обменнике

Выбирайте обменник из списка в различных мониторингах обменных пунктов, например, в BestChange;

Можно конвертировать фиат со счетов различных банков в криптовалюту. Оплата через банк — самый выгодный метод. Но деньги поступают с банковского счета чаще всего через различные платежные системы. Используя другой метод оплаты обращайте внимание на размер комиссии за покупку криптовалюты, она может быть больше.

Проверьте выбранный обменник на надежность (наличие сертификата SSL, отзывы);

Не во всех обменниках требуется авторизация, но некоторые из них при регистрации предоставляют систему накопительных скидок на следующие операции.

Это наиболее популярный способ покупки криптовалюты для новичков. Способ подходит также тем, кто не планирует часто покупать криптовалюту или хочет приобрести ее анонимно.

Но риск здесь достаточно высок, так как в этой сфере высокий процент мошенничества. Из плюсов можно выделить простоту и доступность, а также то, что комиссию снимают непосредственно за обмен.

Биржа для покупки криптовалют

Также простой и надежный способ покупки криптовалюты — напрямую на бирже. Это площадки exmo, cex, kraken, bitfinex, bitstamp и другие. Здесь возможна покупка криптовалюты резидентам России, закрытие сделок по рыночным курсам, разумный размер комиссий на ввод и вывод фиатных средств.

Комиссия за покупку криптовалюты Сергей Булкин/NEWS.ru

Некоторые из бирж направлены на трейдинг, некоторые имеют расширенный функционал, какие-то дают скидку на комиссию при регистрации, другие позволяют пользователям совершать сделки друг с другом напрямую — выбирать стоит в зависимости от ваших целей.

Используя вариант покупки криптовалюты через биржу, учитывайте некоторые нюансы:

Официальный адрес сайта биржи. Мошенники часто создают похожие площадки со схожим названием;

Пользоваться лучше надежными, известными и популярными криптобиржами, названия которых «на слуху»;

Не обладая нужными знаниями не занимайтесь трейдингом, в надежде быстро и резко увеличить свои активы. Есть риск потерять большую часть денег. Выбирайте надежные цифровые активы и рассчитывайте на долгосрок;

Грамотные инвесторы распределяют денежные средства по нескольким биржам, снижая риск потери своих финансов.

Помните, что «официальной» или государственной биржи криптовалюты не бывает. Владельцы всех действующих площадок — частные компании. Причина, по которой невозможно создать государственную биржу в том, что в большинстве стран мира криптовалюта не регулируется законом. Надёжность площадки определяется её популярностью, объёмом торгов, отзывами пользователей.

Советуем два сервиса, занимающихся оценкой надёжности торговых площадок для покупки криптовалюты за рубли или другую валюту:

CoinGecko;

CoinMarketCap.

При выборе площадок для покупки и продажи криптовалюты учтите, что не все, даже русскоязычные биржи, работают с рублями.

Комиссия за покупку криптовалюты

Пример покупки криптовалюты на бирже

Рассмотрим процесс покупки на примере биржи Binance:

Регистрация на площадке Binance.com ; Этап верификации — рекомендуем заполнить запрашиваемую информацию (ФИО, фото лица), если планируете работать с биржей долго; Затем вам нужна страница покупки криптовалют. Смотрим на ней, сколько стоит биткоин и другие цифровые активы, выбираем лучшие криптовалюты для покупки, вводим сумму; Далее нужно будет ввести данные банковской карты, адрес места жительства и подтвердить транзакцию (придет смс-код на телефон); Дождитесь проведения операции и купленный цифровой актив будет на вашем счету на бирже. Отсюда ее можно отправить на любую другую биржу, кошелек или обменять на другой вид криптовалюты.

Покупка криптовалюты через приложение

Доступный и удобный способ — приложение для покупки криптовалют, установленное в телефоне. Многие сервисы сделали покупку цифровых активов максимально доступной. Одни из самых популярных — CoinPaper, Mycelium Wallet, 60cek.org, WebMoney. Есть свое приложение и у биржи Binance.

Многие предпочитают пользоваться телеграмм ботами для быстрой покупки ЦФА, так как на бирже процесс покупки криптовалюты сложнее. В ботах покупку криптовалюты можно оплатить картой Тинькофф, Сбербанка, Альфа-банка и QIWI. Здесь не потребуется проходить этап верификации, а создать кошелёк можно за несколько манипуляций. Хранение ЦФА возможно в чат-боте. Но для того, чтобы актив был защищен более надежно, его лучше вывести на локальный кошелек.

Ещё один вариант покупки — с помощью приложения Gliph. Здесь сформирована надежная защита сообщений и платежей. Можно обмениваться криптой без посредников, продавать услуги или товары за цифровые активы. Такое своеобразное Авито, адаптированное под криптовалюту.

Выбирать приложения также стоит внимательно, чтобы не наткнуться на мошеннические аналоги. Проверяйте не только отзывы и оценки (они могут быть куплены), но и другие признаки легальность ресурса.

Из плюсов такого способа покупки крипты можно выделить:

доступность и удобство, ведь смартфон всегда рядом с вами;

быстрое выполнение операций;

можно использовать многие популярные платежные системы.

Из минусов:

чтобы пополнить баланс или вывести средства, придется заплатить комиссию;

курс на покупку менее выгодный, чем при других способах покупки криптовалюты.

Что из себя представляет и сколько стоит биткоин

Биткоин — первая в истории и самая популярная в мире криптовалюта. Представляет собой цифровые деньги, которые включены в специальные реестры — блокчейны. В них ведётся учёт владельцев, количества активов, информация об их переводах.

Можно провести аналогию с безналичными платежами, при которых с банковского счета списываются деньги. При оплате картой вы также не пользуетесь физическими деньгами. Операция прописывается в банковском реестре, и сумма списывается со счета.

ТОП криптовалюты для покупки Сергей Булкин/NEWS.ru

Отличие биткоина от привычной валюты в том, что местонахождение реестров нецентрализованное, как в банках и платёжных системах. Информация находится одновременно на всех компьютерах, занятых биткоинами. Каждый может ознакомиться со всеми операциями со всеми биткоинами за любой период.

Реестры защищает криптография, одновременная подделка реестров невозможна. Нельзя переписать данные в блоках и «сделать» кого-то миллионером. Биткоин — довольно защищенная криптовалюта, но не совершенная. Были случаи атак, когда удавалось дважды расплатиться одними и теми же биткоинами. Поэтому абсолютно безопасным его вряд ли можно назвать.

Расчёт стоимости 1 биткоина к рублям основан на ежедневных актуальных данных, полученных от Центробанка России (ЦБ РФ). Курс валюты постоянно меняется. Сколько стоит биткоин в рублях или другой валюте можно смотреть в Конвертере валют. Например, с 1 ноября 2021 года по 7 ноября 2021 года сумма варьировалась от 4 378 675,20 RUB до 4 412 028,71 RUB за 1 биткоин.

Покупка биткоина — это, скорее, инвестиция в будущие выгоды от его использования, а не способ быстро разбогатеть. Несмотря на то, что с начала 2017 года этот цифровой актив подорожал примерно в 51 раз, в любом случае рынок криптовалют — это высокорискованные инвестиции и принимать решение о покупке нужно взвешенно.