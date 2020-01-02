Ушедший год выдался непростым для большинства мировых производителей природного газа. Цены на голубое топливо за исключением январского скачка вверх в течение всего 2019-го постепенно сдавали позиции. Так, после $3/MMBtu к концу года они опустились до $2,2/MMBtu, такая стоимость газа в последний раз наблюдалась в 2016 году до момента, когда ОПЕК+ и главным образом Россия и Саудовская Аравия не начали предпринимать усилия по восстановлению баланса на рынке энергоносителей.

В отличие от продаж чёрного золота на рынке природного газа нет такого картеля, который бы регулировал объём предложения, что пошло бы ему на пользу.

Текущие низкие цены — это следствие бума популярности сжиженного природного газа, объём торговли которым, если верить прогнозам Международного энергетического агентства, уже к концу следующего года превысит показатели торговли классическим, трубопроводным газом. Пока же СПГ не может конкурировать по цене с газопроводами того же «Газпрома», а рынок оказался не готов к такому наплыву объёмов, что привело к ужесточению ценовой конкуренции, рассказал NEWS.ru руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко.

Между тем на стороне спроса сказалась тёплая погода, запуск АЭС в Японии и долго длившаяся «торговая война» между США и Китаем, которая вытолкнула эти объёмы газа на азиатский рынок.

ПАО «Газпром»/vk.com

«Газпром» также оказался в числе «пострадавших» — в III квартале цена на его сырьё в Европе опустилась до 15-летнего минимума, хотя отечественный монополист в отличие от американцев остался рентабельным, в том числе благодаря долгосрочным контрактам с привязкой к ценам на нефть.

Неблагоприятная конъюнктура, тем не менее, не сказалась на добыче газа в целом в стране — по сравнению с 2018 годом показатель вырастет на 1,7% до 737 млрд кубометров. При этом, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, на европейском направлении российский СПГ выиграл борьбу у американского сырья. Вячеслав Максименко трейдер и руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» трейдер и руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка»

А за два года поставки из России увеличились до 12-13 млн тонн (20%-я доля рынка), а у США — с 4-5 млн до 9 млн тонн (13% рынка). Бенефициаром стал «Новатэк».

Кроме того, к концу года наконец-то наступила благополучная развязка в газовом конфликте с Украиной. Сторонам после многочасовых переговоров удалось договориться о новом пятилетнем контракте (65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах) с пока ещё неустановленным тарифом на транзит, который, тем не менее, должен быть экономически целесообразным.

«Газпром», обязавшись заплатить до конца 2019 года $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража, получил гарантии отсутствия новых претензий и закрыл вопрос с дефицитом транзитных поставок, который мог возникнуть и с запуском «Северного» и «Турецкого» потоков. Также примирение с Киевом по газовому вопросу ослабило позиции США в отношении введённых санкций против участников строительства «Северного потока — 2».

Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Важным событием был и запуск 30 ноября трубопровода TANAP — проекта, выгодного России, Азербайджану и Турции. Его годовая пропускная способность составит 16 млрд кубометров природного газа. Из них 6 млрд кубометров будет транспортироваться в Турцию, 10 млрд — в Европу. Амбициозность дальнейших планов налицо: соединить TANAP с Трансадриатическим газопроводом (ТАР), и начать по нему транспортировку топлива в страны ЕС в начале 2020 года.

России в новом, 2020-м году, предстоит ещё разгребать те проблемы, которые были вызваны санкционной политикой Дональда Трампа. Если ветки новых газопроводов будут построены вовремя, то уже ничто и никто не помешает пустить дополнительные объёмы российского голубого топлива в Европу. А в США будут слишком заняты предвыборной войной, так что Вашингтону придётся заниматься по большей части своими внутренними проблемами, которые удавалось успешно забывать.