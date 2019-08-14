Желание Польши увеличить расценки на транзит российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» вряд ли увенчается успехом и получит одобрение ЕС. Об этом заявил российский сенатор Сергей Цеков.
Так он отреагировал на слова уполномоченного представителя польского правительства по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского, сообщает
Политик отметил, что Варшава давно находится в плену русофобских взглядов, поэтому и ведёт политику, направленную против Москвы. По его словам, в случае повышения цен на транзит газа повысится стоимость и для Европы.
Ранее News.ru сообщал, что власти Польши намерены существенно поднять цену на транзит российского газа после окончания действия контракта в 2020 году. Двадцать один миллион злотых против миллиардов кубометров, отправленных на запад на участке 660 километров, — это ничего, заявил Пётр Наимский.