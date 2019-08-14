https://static.news.ru/photo/b4b810e0-bf1a-11e9-8ed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Желание Польши увеличить расценки на транзит российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа» вряд ли увенчается успехом и получит одобрение ЕС. Об этом заявил российский сенатор Сергей Цеков.

Так он отреагировал на слова уполномоченного представителя польского правительства по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского, сообщает RT .

Политик отметил, что Варшава давно находится в плену русофобских взглядов, поэтому и ведёт политику, направленную против Москвы. По его словам, в случае повышения цен на транзит газа повысится стоимость и для Европы.

Ранее News.ru сообщал, что власти Польши намерены существенно поднять цену на транзит российского газа после окончания действия контракта в 2020 году. Двадцать один миллион злотых против миллиардов кубометров, отправленных на запад на участке 660 километров, — это ничего, заявил Пётр Наимский.