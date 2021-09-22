Песков заявил, что Россия выполняет все обязательства по поставкам газа

Россия выполняет все свои обязательства перед европейскими потребителями газа и близка к историческому максимуму по объёмам экспорта голубого топлива. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Амоса Хохштейна о том, что РФ должна как можно скорее увеличить поставки газа в Европу, поскольку некоторым странам ЕС может не хватить запасов в случае зимних холодов. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля уточнил , что транзитировать газ, не продав его, невозможно. По его словам, газ сначала продаётся, потом добывается, и только потом уже транзитируется.

Российская сторона на 100% и даже больше выполняет все контрактные обязательства перед европейскими потребителями. Более того, насколько нам известно, сейчас мы вообще близки к историческому максимуму по объёмам поставок газа европейским покупателям, — заявил Песков.

Ранее стало известно, что дефицит российского газа в Европе может привести к нехватке ресурсов для отопления в некоторых регионах. Как заявил Хохштейн, в этом случае голубое топливо придётся распределять по квотам. Он назвал необъяснимо низкими поставки из России как по сравнению с предыдущими годами, так и относительно её возможностей.